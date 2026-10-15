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Mainpuri News: दक्षिणी बाईपास के दोनों तरफ लगेंगे पौधे, निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार

Thu, 15 Oct 2026 02:41 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:41 AM IST
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mainpuri news plantation
भोगांव। जनपद में बनाए जा रहे दक्षिणी बाईपास के 15.150 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ पौधे लगाए जाएंगे। बरसात थमने के बाद दक्षिणी बाईपास के निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। करीब 169 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 15 किलोमीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े इस बाईपास का निर्माण मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
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निर्माण के पहले चरण में भोगांव क्षेत्र से जुड़े नौ गांवों की जमीन पर मिट्टी भराई का काम कराया जा रहा है। दिवन्नपुर चौधरी और टिकसुरी के बीच भी निर्माण कार्य चल रहा है। मिट्टी का काम लगभग एक माह तक चलेगा। इसके बाद मार्ग पर गिट्टी डालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बाईपास बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होने के साथ ही यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।
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मानसून के दौरान बारिश के चलते निर्माण कार्य प्रभावित हुआ था। मौसम साफ होने के बाद कार्यदायी संस्था ने दोबारा काम तेज कर दिया है।
- जकी अहमद खान, सहायक अभियंता (लोक निर्माण विभाग)

निर्माण के पहले चरण में भोगांव क्षेत्र से जुड़े नौ गांवों की जमीन पर मिट्टी भराई का काम कराया जा रहा है। दिवन्नपुर चौधरी और टिकसुरी के बीच भी निर्माण कार्य चल रहा है।
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- मुकेश यादव, अवर अभियंता (लोक निर्माण विभाग)
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