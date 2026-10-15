Mainpuri News: दक्षिणी बाईपास के दोनों तरफ लगेंगे पौधे, निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार

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निर्माण के पहले चरण में भोगांव क्षेत्र से जुड़े नौ गांवों की जमीन पर मिट्टी भराई का काम कराया जा रहा है। दिवन्नपुर चौधरी और टिकसुरी के बीच भी निर्माण कार्य चल रहा है। मिट्टी का काम लगभग एक माह तक चलेगा। इसके बाद मार्ग पर गिट्टी डालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बाईपास बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होने के साथ ही यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।मानसून के दौरान बारिश के चलते निर्माण कार्य प्रभावित हुआ था। मौसम साफ होने के बाद कार्यदायी संस्था ने दोबारा काम तेज कर दिया है।- जकी अहमद खान, सहायक अभियंता (लोक निर्माण विभाग)निर्माण के पहले चरण में भोगांव क्षेत्र से जुड़े नौ गांवों की जमीन पर मिट्टी भराई का काम कराया जा रहा है। दिवन्नपुर चौधरी और टिकसुरी के बीच भी निर्माण कार्य चल रहा है।- मुकेश यादव, अवर अभियंता (लोक निर्माण विभाग)