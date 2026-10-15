Mainpuri News: दोस्त में दिया दगा, 59 लाख ठगे, प्राथमिकी दर्ज

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वर्ष 2022 में रवि के पिता राजेश यादव की बीमारी के दौरान उन्होंने आर्थिक मदद की थी, लेकिन इलाज के दौरान राजेश की मृत्यु हो गई। इसके बाद रवि, उसकी मां सरोज देवी और पत्नी श्वेता ने तंगी का हवाला देकर प्रबल के विभिन्न बैंक खातों व क्रेडिट कार्ड के जरिए कुल 96 लाख रुपये से अधिक की रकम ले ली। आरोपियों ने भरोसा जीतने के लिए 37 लाख रुपये वापस किए, लेकिन शेष राशि दबा ली। दबाव बनाने पर सरोज देवी ने अपने मकान का बैनामा करने की बात कहकर जो दस्तावेज थमाए, वह संपत्ति जांच में पहले से बैंक के पास गिरवी निकली। मामला सुलझाने के लिए वर्ष 2025 में कई सामाजिक पंचायतें भी हुईं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 17 अगस्त 2026 को रास्ते में मिलने पर आरोपियों ने रुपये मांगने पर प्रबल की पिटाई कर दी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गहनता से जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। - अशोक कुमार सिंह, सीओ सिटी