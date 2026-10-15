Mainpuri News: हाजिरी लगाकर भागे अधिकारी, घिरोर में पहुंचीं सिर्फ 2 शिकायतें

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शासन के निर्देशानुसार ब्लॉक दिवस में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, सिंचाई और बाल विकास सहित सभी विभागों के प्रतिनिधियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपस्थित रहना अनिवार्य है। लेकिन इस बार केवल कुछ विभागों के करीब 16 लोग ही उपस्थित दर्ज कराने पहुंचे और वे भी हस्ताक्षर करने के बाद कुछ समय बैठकर चले गए। विज्ञापन





अन्य विभागों के अनुपस्थित अधिकारियों की जानकारी उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि भविष्य में सभी की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर समस्याओं का समयबद्ध समाधान कराया जा सके। विज्ञापन विज्ञापन

हीरा लाल, प्रभारी खंड विकास अधिकारी शासन के निर्देशानुसार ब्लॉक दिवस में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, सिंचाई और बाल विकास सहित सभी विभागों के प्रतिनिधियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपस्थित रहना अनिवार्य है। लेकिन इस बार केवल कुछ विभागों के करीब 16 लोग ही उपस्थित दर्ज कराने पहुंचे और वे भी हस्ताक्षर करने के बाद कुछ समय बैठकर चले गए।अन्य विभागों के अनुपस्थित अधिकारियों की जानकारी उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि भविष्य में सभी की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर समस्याओं का समयबद्ध समाधान कराया जा सके।हीरा लाल, प्रभारी खंड विकास अधिकारी

घिरोर। जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित होने वाला ब्लॉक दिवस बुधवार को घिरोर में महज एक औपचारिकता बनकर रह गया। ब्लॉक पर अधिकारी आए तो सही, लेकिन सिर्फ अपनी हाजिरी लगाकर चले गए। अधिकांश विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की अनुपस्थिति और जनता में जागरूकता के अभाव के कारण विकास खंड सभागार में आयोजित इस दिवस में कुल 2 शिकायतें ही पहुंच सकीं। इसमें घुराई निवासी सत्यवीर सिंह ने परिवार रजिस्टर की नकल और प्राणपुर (औरंगाबाद) के रामकुमार ने बेटी का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन किया।