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Mainpuri News: हाजिरी लगाकर भागे अधिकारी, घिरोर में पहुंचीं सिर्फ 2 शिकायतें

Thu, 15 Oct 2026 02:45 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:45 AM IST
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mainpuri news block diwas
फोटो 29 ​घिरोर के ब्लॉक सभागार में बैठे अ​धिकारी और खाली कुर्सियां। संवाद
घिरोर। जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित होने वाला ब्लॉक दिवस बुधवार को घिरोर में महज एक औपचारिकता बनकर रह गया। ब्लॉक पर अधिकारी आए तो सही, लेकिन सिर्फ अपनी हाजिरी लगाकर चले गए। अधिकांश विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की अनुपस्थिति और जनता में जागरूकता के अभाव के कारण विकास खंड सभागार में आयोजित इस दिवस में कुल 2 शिकायतें ही पहुंच सकीं। इसमें घुराई निवासी सत्यवीर सिंह ने परिवार रजिस्टर की नकल और प्राणपुर (औरंगाबाद) के रामकुमार ने बेटी का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन किया।
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शासन के निर्देशानुसार ब्लॉक दिवस में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, सिंचाई और बाल विकास सहित सभी विभागों के प्रतिनिधियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपस्थित रहना अनिवार्य है। लेकिन इस बार केवल कुछ विभागों के करीब 16 लोग ही उपस्थित दर्ज कराने पहुंचे और वे भी हस्ताक्षर करने के बाद कुछ समय बैठकर चले गए।
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अन्य विभागों के अनुपस्थित अधिकारियों की जानकारी उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि भविष्य में सभी की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर समस्याओं का समयबद्ध समाधान कराया जा सके।
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हीरा लाल, प्रभारी खंड विकास अधिकारी
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