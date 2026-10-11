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Mainpuri News: बलरामपुर का मुख्य मार्ग बदहाल, ग्रामीण परेशान

Sun, 11 Oct 2026 10:58 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sun, 11 Oct 2026 10:58 PM IST
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Main road in Balrampur in poor condition; villagers facing trouble.
कुरावली। ग्राम पंचायत गंगाजमुनी के मजरा बलरामपुर में मुख्य मार्ग बदहाल है। सड़क पर गंदा पानी भरा रहने और कीचड़ जमा होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों ओर नालियां न होने से घरों का पानी रास्ते पर ही जमा हो जाता है। इससे स्कूली बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामवासी रामप्रकाश ने बताया कि करीब 2500 की आबादी वाले गांव को लखौरा और औंछा से जोड़ने के लिए मंडी समिति ने लगभग पांच साल पहले सड़क का निर्माण कराया था। अब सड़क जगह-जगह से टूटकर ऊबड़-खाबड़ हो गई है। इसी मार्ग से ग्रामीण कुरावली, लखौरा और खेतों तक आते-जाते हैं। बरसात के दिनों में कीचड़ और जलभराव के कारण स्थिति और खराब हो जाती है। गांव के रहने वाले अतुल यादव, रामपाल, सनोज, बीरेश और कामता प्रसाद ने बताया कि सड़क पर गंदा पानी भरा रहने से परेशानी होती है।
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