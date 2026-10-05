Mainpuri News: रठेह मुर्गियां मार्ग पर जानलेवा गहरे गड्ढे

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किशनी। रठेह मुर्गियां मार्ग पर जानलेवा गहरे गड्ढे हो गए हैं। विद्यालय संचालक मनोज यादव ने बताया कि गांव रठेह से एक सीधा मार्ग मुर्गियां होते हुए रामनगर और कन्नौज के लिए जाता है। ग्राम मुर्गियां के पास एक पुल बना हुआ है। इस पुल पर चढ़ने से पहले और गांव में स्थित मार्ग पर बारिश के कारण गहरे गड्ढे हो गए हैं। रात के समय किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। ग्रामवासी मनोज कुमार, अशोक कुमार, कल्लू, धीरज, सुरेश, देशराज सिंह, संतोष कुमार, बारेलाल ने गड्ढों को भरवाने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी के जेई संदीप कुमार ने बताया कि बारिश की वजह से मरम्मत का कार्य शुरू नहीं कराया है। कुछ समय बाद काम शुरू कराकर गड्ढे भरवा दिए जाएंगे।