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Mainpuri News: योगी पहले अयोध्या से चुनाव लड़कर देखें

Sun, 11 Oct 2026 10:58 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sun, 11 Oct 2026 10:58 PM IST
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Let Yogi first try contesting an election from Ayodhya.
करहल। सपा विधायक तेजप्रताप सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर देखें, फिर दूसरों की बात करें। अयोध्या की जनता ने पिछले चुनाव में सपा का साथ दिया था और आगामी विधानसभा चुनाव में भी पवन पांडेय को समर्थन देगी। विधायक रविवार को एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने शनिवार को भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर लोगों को नजरबंद किया। जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। भाजपा सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी।
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