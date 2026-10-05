फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Injured elderly person dies during treatment.

Mainpuri News: घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत

Mon, 05 Oct 2026 11:08 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Mon, 05 Oct 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Injured elderly person dies during treatment.
बरनाहल। चंदीकरा चौराहे पर रविवार को सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना क्षेत्र के गांव बेंगाई निवासी सूबेदार पुत्र कांशीराम कोरी रविवार शाम को बाइक से घरेलू सामान खरीदने पड़ोसी गांव चंदीकरा गए थे। चंदीकरा चौराहे पर बाइक खड़ी करते समय मैनपुरी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन ने घायल सूबेदार को उपचार के लिए फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया था। सोमवार शाम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। सीओ करहल अजय चौहान ने बताया कि परिजन की तहरीर मिलने पर उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed