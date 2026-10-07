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Mainpuri News: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन की पदयात्रा आज

Wed, 07 Oct 2026 11:50 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:50 PM IST
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INDIA bloc's march against the Chief Election Commissioner today.

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मैनपुरी। इंडिया गठबंधन की ओर से लोकतंत्र बचाओ सप्ताह के तहत बृहस्पतिवार को संयुक्त पदयात्रा एवं विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पदाधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) रद्द करने की मांग करेंगे। पदयात्रा सुबह 11 बजे जेल चौराहे स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा से शुरू होगी।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि इंडिया गठबंधन की ओर से देशभर में चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची के मुद्दे को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। पदयात्रा के माध्यम से पदाधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे। एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करने और चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की जाएगी। सपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने बताया कि गठबंधन के कार्यकर्ता सुबह 11 बजे जेल चौराहे स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास एकत्रित होंगे।
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