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Mainpuri News: कैला देवी जाने के लिए सीधे बस न होने से परेशानी

Tue, 06 Oct 2026 11:15 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:15 PM IST
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Inconvenience due to the lack of direct buses to Kaila Devi.
फोटो 7 सुधांशु राजपूत, मोहल्ला कटरा।
मैनपुरी। नवरात्र में करौली स्थित कैला देवी मंदिर जाने के लिए सीधी बस न होने श्रद्धालुओं को परेशानी होगी। यात्रियों को आगरा होकर देवी दर्शन के लिए पहुंचना पड़ेगा। श्रद्धालुओं ने नवरात्र से पहले कैला देवी के लिए सीधी बस चलाने की मांग की है।
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कैला देवी मंदिर में नवरात्र के दौरान हर साल करीब 500 से 1000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सीधी बस नहीं होने से आगरा में बस बदलने के दौरान बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती है। बसों के समय में अंतर होने पर यात्रियों को इंतजार भी करना पड़ सकता है।
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परिवार के साथ कैला देवी जाने में सबसे बड़ी परेशानी बस बदलने की है। यहां से सीधी बस मिल जाए तो यात्रा आसान हो जाएगी।

सत्यम सक्सेना, मोहल्ला सौतियाना
नवरात्र में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में परिवहन निगम को कैला देवी के लिए कम से कम एक सीधी बस चलानी चाहिए।

सुधांशु राजपूत, मोहल्ला कटरा
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