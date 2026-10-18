Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:23 PM IST
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श्रीराम कथा
- दोपहर 2 बजे से बिछवां के गांव हन्नूखेड़ा में रामकथा होगी।
- दोपहर 2 बजे से किशनी के अरसारा में श्रीराम कथा का आयोजन होगा।
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श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे से बेवर के नगला ठकुरी में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
रामलीला
- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में चित्रकूट में भरत मिलाप की लीला का मंचन होगा।
- शाम 7 बजे से आगरा रोड स्थित रामलीला मैदान में अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन होगा।
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- दोपहर 2 बजे से बिछवां के गांव हन्नूखेड़ा में रामकथा होगी।
- दोपहर 2 बजे से किशनी के अरसारा में श्रीराम कथा का आयोजन होगा।
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे से बेवर के नगला ठकुरी में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
रामलीला
- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में चित्रकूट में भरत मिलाप की लीला का मंचन होगा।
- शाम 7 बजे से आगरा रोड स्थित रामलीला मैदान में अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन होगा।