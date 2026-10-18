Mainpuri News: सिटी में आज

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- दोपहर 2 बजे से बिछवां के गांव हन्नूखेड़ा में रामकथा होगी।

- दोपहर 2 बजे से किशनी के अरसारा में श्रीराम कथा का आयोजन होगा।



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श्रीमद्भागवत कथा



- दोपहर 2 बजे से बेवर के नगला ठकुरी में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।

रामलीला



- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में चित्रकूट में भरत मिलाप की लीला का मंचन होगा।

- शाम 7 बजे से आगरा रोड स्थित रामलीला मैदान में अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन होगा।







श्रीराम कथा