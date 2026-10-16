Mainpuri News: सिटी में आज

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- दोपहर 2 बजे से बिछवां के गांव हन्नूखेड़ा में श्रीरामकथा का आयोजन।

श्रीमद्भागवत कथा

- दोपहर 2 बजे से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किशनी के सोहम आश्रम में होगा।

रामलीला

- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में केवट संवाद लीला का मंचन होगा।

- शाम 7 बजे से आगरा रोड स्थित रामलीला मैदान में सीताहरण की लीला का मंचन होगा।





श्रीराम कथा