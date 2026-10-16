Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 16 Oct 2026 11:14 PM IST
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श्रीराम कथा
- दोपहर 2 बजे से बिछवां के गांव हन्नूखेड़ा में श्रीरामकथा का आयोजन।
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किशनी के सोहम आश्रम में होगा।
रामलीला
- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में केवट संवाद लीला का मंचन होगा।
- शाम 7 बजे से आगरा रोड स्थित रामलीला मैदान में सीताहरण की लीला का मंचन होगा।
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- दोपहर 2 बजे से बिछवां के गांव हन्नूखेड़ा में श्रीरामकथा का आयोजन।
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किशनी के सोहम आश्रम में होगा।
रामलीला
- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में केवट संवाद लीला का मंचन होगा।
- शाम 7 बजे से आगरा रोड स्थित रामलीला मैदान में सीताहरण की लीला का मंचन होगा।