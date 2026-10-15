Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 15 Oct 2026 11:08 PM IST
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शतरंज प्रतियोगिता
सुबह 9 बजे से एसबीआरएल एकेडमी में अंतर-स्कूल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। संवाद
श्रीराम कथा
दोपहर 2 बजे से बिछवां के गांव हन्नूखेड़ा में श्रीरामकथा का आयोजन।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 2 बजे से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किशनी के सोहम आश्रम में होगा।
रामलीला
शाम 6 बजे मोहल्ला गाड़ीवान स्थित प्राचीन भीमसेन मंदिर से भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी की वन यात्रा शुरू होगी।
शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में श्रीराम वनगमन की लीला का मंचन होगा।
विज्ञापन
सुबह 9 बजे से एसबीआरएल एकेडमी में अंतर-स्कूल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। संवाद
श्रीराम कथा
दोपहर 2 बजे से बिछवां के गांव हन्नूखेड़ा में श्रीरामकथा का आयोजन।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 2 बजे से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किशनी के सोहम आश्रम में होगा।
रामलीला
शाम 6 बजे मोहल्ला गाड़ीवान स्थित प्राचीन भीमसेन मंदिर से भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी की वन यात्रा शुरू होगी।
शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में श्रीराम वनगमन की लीला का मंचन होगा।