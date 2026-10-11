Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sun, 11 Oct 2026 10:35 PM IST
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श्रीराम कथा
- दोपहर 2 बजे से बिछवां के गांव हन्नूखेड़ा में श्रीरामकथा का आयोजन।
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रामलीला
- शाम 6 बजे शहर की रामलीला में धनुष यज्ञ का मंचन।
- रात 6 बजे से बेवर की रामलीला में विश्वामित्र यज्ञ, ताड़का वध की लीला का मंचन होगा।
- शाम 7 बजे से करहल की रामलीला में अहिल्या उद्धार की लीला का मंचन होगा।
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- दोपहर 2 बजे से बिछवां के गांव हन्नूखेड़ा में श्रीरामकथा का आयोजन।
रामलीला
- शाम 6 बजे शहर की रामलीला में धनुष यज्ञ का मंचन।
- रात 6 बजे से बेवर की रामलीला में विश्वामित्र यज्ञ, ताड़का वध की लीला का मंचन होगा।
- शाम 7 बजे से करहल की रामलीला में अहिल्या उद्धार की लीला का मंचन होगा।