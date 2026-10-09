Mainpuri News: सिटी में आज

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- शाम 6 बजे शहर की रामलीला में राम जन्म और बाल लीला का मंचन होगा।



- रात 8 बजे से बेवर की रामलीला में राम जन्म की लीला का मंचन होगा।

- शाम 7 बजे करहल की रामलीला में विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा लीला का मंचन होगा।







रामलीला