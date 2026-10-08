Mainpuri News: सिटी में आज

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रामलीला

- शाम 6 बजे शहर के रामलीला कार्यक्रम के तहत नारद मोहलीला का मंचन।



- रात 8 बजे से बेवर की रामलीला में रावण जन्म की लीला का मंचन होगा।



