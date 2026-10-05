Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Mon, 05 Oct 2026 11:05 PM IST
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श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 1 बजे मोटा रोड पर साकेत गार्डन के सामने श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
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रामलीला
- दोपहर तीन बजे से बेवर में रामलीला का शुभारंभ।
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क्रिकेट
दोपहर 3 बजे हसनपुर स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन।
विज्ञापन
- दोपहर 1 बजे मोटा रोड पर साकेत गार्डन के सामने श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
रामलीला
- दोपहर तीन बजे से बेवर में रामलीला का शुभारंभ।
क्रिकेट
दोपहर 3 बजे हसनपुर स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन।