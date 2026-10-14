Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Wed, 14 Oct 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
श्रीराम कथा
- दोपहर 2 बजे से बिछवां के गांव हन्नूखेड़ा में श्रीरामकथा का आयोजन।
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किशनी के सोहम आश्रम में होगा।
---
रामलीला
- शाम 6 बजे शहर की रामलीला के तहत सीता स्वयंवर की लीला का मंचन होगा।
- रात 6 बजे से बेवर की रामलीला में राम बरात निकाली जाएगी।
---
- दोपहर 2 बजे से बिछवां के गांव हन्नूखेड़ा में श्रीरामकथा का आयोजन।
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किशनी के सोहम आश्रम में होगा।
रामलीला
- शाम 6 बजे शहर की रामलीला के तहत सीता स्वयंवर की लीला का मंचन होगा।
- रात 6 बजे से बेवर की रामलीला में राम बरात निकाली जाएगी।