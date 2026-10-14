Mainpuri News: सिटी में आज

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श्रीराम कथा

- दोपहर 2 बजे से बिछवां के गांव हन्नूखेड़ा में श्रीरामकथा का आयोजन।



श्रीमद्भागवत कथा



- दोपहर 2 बजे से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किशनी के सोहम आश्रम में होगा।



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रामलीला



- शाम 6 बजे शहर की रामलीला के तहत सीता स्वयंवर की लीला का मंचन होगा।



- रात 6 बजे से बेवर की रामलीला में राम बरात निकाली जाएगी।

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