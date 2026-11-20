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सैफई से प्रशिक्षण लेकर लौटे जनपद के अधिकारी: नई व्यवस्था के तहत सीएमएस महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल डॉ. राज सिंह, ईएमओ डॉ. आदर्श सेंगर, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. विकास यादव, इमरजेंसी के वरिष्ठ फार्मासिस्ट उदयप्रताप सिंह, स्टाफ नर्स शालिनी सागर ने मेडिकल काॅलेज सैफई में पहुंचकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बृहस्पतिवार को प्रशिक्षण से वापस लौटे सीएमएस ने नई व्यवस्था के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ट्रायल शुरू करा दिया। सीएमएस डॉ. राज सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण में बताया गया है कि यदि नेट पर ई-सारथी पोर्टल पर विवरण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो संबंधित ईएमओ को मेडिकल कॉलेज के उपलब्ध नंबर पर बात करनी होगी। उन्होंने बताया कि शासन ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस नई व्यवस्था को शुरू किया है। जल्द ही यह व्यवस्था जनपद स्तर पर सीएचसी और पीएचसी पर भी लागू की जाएगी।

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मैनपुरी। स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर मरीजों के मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर करने के मामले में बदलाव किया है। रेफर प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया है। इसके तहत जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ईएमओ को मरीज रेफर करने से पहले ई-सारथी पोर्टल पर देखना होगा कि मेडिकल कॉलेज में मरीज की बीमारी से संबंधित विभाग में डॉक्टर और बेड की व्यवस्था है कि नहीं। पोर्टल पर स्वीकृति के बाद ही जिले के अस्पतालों से मरीजों को मेडिकल काॅलेज रेफर किया जाएगा। इससे मरीजों को समय पर इलाज मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।शासन के निर्देश पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल मैनपुरी, सौ शैया अस्पताल मैनपुरी को ई-सारथी पोर्टल के माध्यम से मेडिकल कॉलेज सैफई से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसमें संबंधित अस्पतालों के ईएमओ किसी भी मरीज को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर करने से पहले ई-सारथी पोर्टल पर यह देखेंगे करेंगे कि मरीज को जो बीमारी है उस विभाग में संबंधित तिथि पर डॉक्टर उपलब्ध है कि नहीं। इसके साथ ही संबंधित विभाग में मरीज के लिए बेड है कि नहीं। पोर्टल पर मरीज की जानकारी अपडेट करने पर स्वीकृति मिलने के बाद ही मरीज को वहां के लिए रेफर किया जा सकेगा।