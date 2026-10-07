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Mainpuri News: फोटो वायरल करने की धमकी पर प्राथमिकी

Wed, 07 Oct 2026 11:46 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:46 PM IST
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FIR lodged over threat to make photos viral
मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पति के दोस्त पर आपत्तिजनक फोटो खींचने और उन्हें वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि उसके पति का दोस्त लालू प्रसाद यादव निवासी नगला दूंडे थाना कुर्रा का घर आता-जाता था। इसी दौरान दोनों के बीच फोन पर बातचीत भी होने लगी। महिला का आरोप है कि आरोपी कई बार उसे अपने मामा के घर ले गया। उसके नहाते समय खींचे गए फोटो वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दिया। सीओ सिटी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। संवाद
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