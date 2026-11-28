मैनपुरी। पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, देवी रोड की छात्राओं ने शुक्रवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली। एनएसएस की स्वयं सेवकों ने रैली निकालकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।रैली का शुभारंभ प्रधानाचार्या रेखा ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली विद्यालय परिसर से शुरू होकर देवी रोड और मुख्य मार्गों से गुजरी। इस दौरान छात्राओं ने सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा, हेलमेट पहनें-जीवन बचाएं और गति सीमा का पालन करें जैसे नारे लगाए। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सरोज यादव ने छात्राओं को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। कहा कि जरा सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें तथा नशे की हालत में वाहन न चलाएं। प्रधानाचार्या ने छात्राओं के प्रयास की सराहना की। इस दौरान आशा शर्मा, सुनीता देवी, सुमन, किरण पाल, अंजलि सक्सेना सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।