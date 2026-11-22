Mainpuri News: मंडी समिति से एक सप्ताह में हटवाएं अतिक्रमण, डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:31 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:31 PM IST
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मैनपुरी। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासन ने कृषि उत्पादन मंडी समिति में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। मंडी परिसर में अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभापति को एक सप्ताह के भीतर कब्जे हटवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, मतगणना और पोलिंग पार्टियों की रवानगी से संबंधित शेड, चबूतरे, सड़क और दुकानों की मरम्मत के प्रस्ताव तत्काल तैयार करने को कहा है।
रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा, मुख्य विकास अधिकारी संतोष बहादुर सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ मंडी परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान कार्मिकों के प्रस्थान, वापसी और मतगणना स्थल का जायजा लिया। मंडी सचिव को सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल विधानसभा क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों की रवानगी और मतगणना के लिए चिह्नित शेडों के चबूतरे व टिनशेड को समय पर ठीक कराने को कहा गया। इसके अतिरिक्त, चारों विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम जिन दुकानों में बनने हैं, उनकी मरम्मत और मानकों के अनुसार व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम की ओर स्थित मंडी गेट के चौड़ीकरण और गेट से करहल-किशनी मतगणना पंडाल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
सुरक्षा के लिए ले-आउट प्लान तैयार होगा
मंडी में मतगणना कक्षों, आरओ टेबल तक पहुंचने के मार्ग, बैरिकेडिंग और अधिकारियों व प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को पूरे मतगणना परिसर का ले-आउट प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया। आरओ टेबल तक जाने वाले रास्तों और बरामदों में मजबूत बैरिकेडिंग कर उसे बफर जोन बनाया जाएगा, ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके।
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चार गेटों से होगा प्रवेश, पार्किंग भी निर्धारित
पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए एक सेल का गठन किया गया है और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मतगणना दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक मैप तैयार किया जा रहा है। इसमें चार गेट निर्धारित होंगे। यह तय किया जाएगा कि किस गेट से निर्वाचन अभिकर्ता और अधिकारी प्रवेश करेंगे, पार्किंग कहां होगी और आपातकालीन स्थिति के लिए कौन सा गेट रहेगा।
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रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा, मुख्य विकास अधिकारी संतोष बहादुर सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ मंडी परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान कार्मिकों के प्रस्थान, वापसी और मतगणना स्थल का जायजा लिया। मंडी सचिव को सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल विधानसभा क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों की रवानगी और मतगणना के लिए चिह्नित शेडों के चबूतरे व टिनशेड को समय पर ठीक कराने को कहा गया। इसके अतिरिक्त, चारों विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम जिन दुकानों में बनने हैं, उनकी मरम्मत और मानकों के अनुसार व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम की ओर स्थित मंडी गेट के चौड़ीकरण और गेट से करहल-किशनी मतगणना पंडाल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
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सुरक्षा के लिए ले-आउट प्लान तैयार होगा
मंडी में मतगणना कक्षों, आरओ टेबल तक पहुंचने के मार्ग, बैरिकेडिंग और अधिकारियों व प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को पूरे मतगणना परिसर का ले-आउट प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया। आरओ टेबल तक जाने वाले रास्तों और बरामदों में मजबूत बैरिकेडिंग कर उसे बफर जोन बनाया जाएगा, ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके।
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चार गेटों से होगा प्रवेश, पार्किंग भी निर्धारित
पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए एक सेल का गठन किया गया है और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मतगणना दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक मैप तैयार किया जा रहा है। इसमें चार गेट निर्धारित होंगे। यह तय किया जाएगा कि किस गेट से निर्वाचन अभिकर्ता और अधिकारी प्रवेश करेंगे, पार्किंग कहां होगी और आपातकालीन स्थिति के लिए कौन सा गेट रहेगा।