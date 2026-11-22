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रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा, मुख्य विकास अधिकारी संतोष बहादुर सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ मंडी परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान कार्मिकों के प्रस्थान, वापसी और मतगणना स्थल का जायजा लिया। मंडी सचिव को सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल विधानसभा क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों की रवानगी और मतगणना के लिए चिह्नित शेडों के चबूतरे व टिनशेड को समय पर ठीक कराने को कहा गया। इसके अतिरिक्त, चारों विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम जिन दुकानों में बनने हैं, उनकी मरम्मत और मानकों के अनुसार व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम की ओर स्थित मंडी गेट के चौड़ीकरण और गेट से करहल-किशनी मतगणना पंडाल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।सुरक्षा के लिए ले-आउट प्लान तैयार होगामंडी में मतगणना कक्षों, आरओ टेबल तक पहुंचने के मार्ग, बैरिकेडिंग और अधिकारियों व प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को पूरे मतगणना परिसर का ले-आउट प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया। आरओ टेबल तक जाने वाले रास्तों और बरामदों में मजबूत बैरिकेडिंग कर उसे बफर जोन बनाया जाएगा, ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके।चार गेटों से होगा प्रवेश, पार्किंग भी निर्धारितपुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए एक सेल का गठन किया गया है और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मतगणना दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक मैप तैयार किया जा रहा है। इसमें चार गेट निर्धारित होंगे। यह तय किया जाएगा कि किस गेट से निर्वाचन अभिकर्ता और अधिकारी प्रवेश करेंगे, पार्किंग कहां होगी और आपातकालीन स्थिति के लिए कौन सा गेट रहेगा।