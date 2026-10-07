Mainpuri News: मां और बेटियों की मौत का जिम्मेदार चालक गिरफ्तार

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थाना एलाऊ क्षेत्र के कछपुरा निवासी बॉबी पत्नी और दो बेटियों के साथ बेवर के नगला टांकन स्थित ननिहाल से लौट रहे थे। सुबह करीब 4.15 पर उसकी बाइक बेवर के जीटी रोड पर बनकिया कट के पास एक कंटेनर की चपेट में आ गई, जिससे बॉबी गंभीर घायल हो गया। उसकी पत्नी व बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस ने बॉबी को जिला अस्पताल भेजा, यहां से उसे गंभीर अवस्था में सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है।