Mainpuri News: स्नातक-शिक्षक विधान परिषद चुनाव तैयारी पर किया मंथन
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:39 PM IST
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मैनपुरी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आगामी स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनाव की तैयारी को लेकर रविवार को बैठक हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ममता राजपूत ने की। प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता ने पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारी पर संवाद किया और समीक्षा की। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को शिक्षक मतदाताओं तक पहुंचने के निर्देश दिए। जिला अध्यक्ष ममता राजपूत ने सभी पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा और बूथ स्तर पर तैयारी और संपर्क अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए। पूर्व विधायक अशोक चौहान ने चुनाव को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने पदाधिकारियों से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने को कहा। प्रत्याशी हरकिशोर तिवारी ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद भदौरिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय, क्षेत्रीय मंत्री वीरेंद्र शाक्य, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।
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