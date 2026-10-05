Mainpuri News: मृत गाय मिलने पर गो रक्षकों ने दिया धरना

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मैनपुरी। विकासखंड क्षेत्र के गदाईपुर स्थित गोशाला में सोमवार रात एक गाय मृत अवस्था में मिलने से गो रक्षकों में नाराजगी फैल गई। आरोप है कि मृत गाय को कौवे नोच रहे थे। सूचना पर विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश गौरक्षा की टीम मौके पर पहुंची। गौशाला का गेट बंद था और वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। इससे नाराज गोरक्षकों ने गौशाला के गेट पर धरना शुरू कर दिया। संगठन के जिलाध्यक्ष शिवम शाक्य ने बताया कि मामले की जानकारी देने के लिए ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और एडीओ आईएसबी को कई बार फोन किया गया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। काफी देर इंतजार करने के बाद टीम ने गोशाला के गेट पर धरना शुरू कर दिया। गो रक्षकों ने मामले की सूचना डायल 112 पर दी। गोरक्षक शिवम शाक्य के अनुसार करीब तीन घंटे तक धरना चला। जिलाधिकारी को भी मामले की जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर भेजकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी डॉ.इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि खंड विकास अधिकारी को मौके पर जाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। जांच कर जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।