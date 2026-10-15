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Mainpuri News: संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन जारी, विधायक को सौंपा ज्ञापन

Thu, 15 Oct 2026 11:15 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 15 Oct 2026 11:15 PM IST
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Contractual health workers' protest continues; memorandum submitted to MLA
फोटो 19 सीएमओ कार्यालय पर धरने पर बैठे कर्मचारी। संवाद
मैनपुरी। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ का धरना बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। संविदा स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने लंबित मांगों का ज्ञापन भोगांव विधायक रामनरेश अग्निहोत्री और भाजपा नेता अनुजेश प्रताप सिंह को सौंपा। सीएमओ कार्यालय पर धरने के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि संविदा कर्मचारी लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनके हितों की अनदेखी समाप्त कर सम्मानजनक सेवा शर्तें सुनिश्चित की जानी चाहिए। धरने में कोविड-19 महामारी के दौरान दिवंगत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लंबित बीमा भुगतान का मुद्दा उठा। संगठन ने आरोप लगाया कि परिजन को नियमानुसार बीमा लाभ अब तक नहीं मिला है। संगठन की संरक्षक समिति के पदाधिकारी अनिल यादव ने बताया कि एक प्रकरण में न्यायालय के आदेश के बाद भुगतान हुआ है। अन्य प्रभावित परिवारों के भुगतान अब तक लंबित हैं।
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