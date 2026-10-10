Mainpuri News: सड़क किनारे पलटा कंटेनर, चालक घायल
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:35 PM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:35 PM IST
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घिरोर। थाना क्षेत्र में कुरावली रोड स्थित नगला केहरी के समीप एक कंटेनर गाय को बचाने में सड़क किनारे पलट गया। राहगीरों ने चालक के घर सूचना दी। परिजन ने चालक को निजी अस्पताल में ले गए। ओंछा थाना क्षेत्र के ग्राम भगवंतपुर निवासी ट्रक चालक पुनीत कुमार विलासपुर से कंटेनर ट्रक में माल लोड करके लखनऊ जा रहे थे। घिरोर कुरावली रोड पर नगला केहरी के पास सड़क पर ट्रक के सामने अचानक गाय आने से चालक पुनीत कुमार का ट्रक से संतुलन बिगड़ गया। ट्रक सड़क किनारे पलट गया। पुलिस ने दोपहर को कंटेनर को क्रेन से उठवाया।
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