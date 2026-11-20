मैनपुरी में वृद्धों की देखभाल के लिए संचालित वृद्धाश्रम में व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कमेटी के आकस्मिक निरीक्षण में आश्रम में गंदगी, दुर्गंध, एक्सपायर हो चुके डायपर और रिकॉर्ड संबंधी अनियमितताएं मिलीं। वृद्धाश्रम की अधीक्षिका भी निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित थीं। आश्रम में उस समय 75 वृद्ध आश्रित मौजूद मिले।

माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देश पर गठित कमेटी ने बृहस्पतिवार को वृद्धाश्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया। कमेटी में अध्यक्ष अपर जनपद न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जहेन्द्र पाल सिंह, सदस्य अपर जनपद न्यायाधीश एफटीसी-2 कमल सिंह और सदस्य एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरहीन खान शामिल रहीं।

निरीक्षण के दौरान अधीक्षिका नीतू सिंह अनुपस्थित मिलीं, जबकि संचालिका कमलेश कुमारी मौके पर मौजूद थीं। आश्रम में गंदगी और दुर्गंध मिलने पर कमेटी ने साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वृद्धों को दिए जाने वाले डाइपर की एक्सपायरी डेट तीन वर्ष पहले बीत चुकी थी। इस संबंध में संचालिका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकीं।



कमेटी ने वृद्धों की उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया। संचालिका ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति का विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकीं। आश्रम में आने और जाने वाले वृद्धों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं मिला। कमेटी ने इन कमियों को दुरुस्त करने, वृद्धों को नियमित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने और गंभीर स्थिति में तत्काल जांच व उपचार कराने के निर्देश दिए।

