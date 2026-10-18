Mainpuri News: बच्चों के विवाद में लाठी-डंडों से हमला

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मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव मांझगांव में बच्चों के विवाद में एक परिवार को पीटने का मामला सामने आया है। जयसिंह निवासी मांझगांव ने बताया कि 17 अक्तूबर को शाम करीब चार बजे बच्चों की बात पर उनके परिवार के लोगों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान सुभाष, गीता, राममूर्ति और सरला देवी गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों और फावड़े से उन पर, पुत्रवधू सरिता तथा पुत्र अशोक पर हमला कर दिया। सीओ सिटी अशोक सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।