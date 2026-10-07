Mainpuri News: बस रोक कर महिला परिचालक से अभद्रता

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मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार रात रोडवेज बस को एक युवक ने रोक लिया। महिला परिचालक के साथ अभद्रता और हाथापाई की। थाना भोगांव क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि परिवहन निगम में बस परिचालक है। मंगलवार रात करीब 10 बजे बस दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। ईशन नदी पुल के पास अमूल पचौरी निवासी पचौरी कंपाउंड ने बस को रोक लिया। अमूल ने यात्रियों के सामने ही उनके साथ अभद्रता और हाथापाई की। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद