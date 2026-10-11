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Mainpuri News: भाजपा कार्यकर्ता ने थाना प्रभारी पर उत्पीड़न का लगाया आरोप

Sun, 11 Oct 2026 10:44 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sun, 11 Oct 2026 10:44 PM IST
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BJP worker accuses Station House Officer of harassment.
किशनी। कस्बा निवासी युवा भाजपा कार्यकर्ता ने रविवार को थाना प्रभारी पर कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इसके बाद समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ने की घोषणा की। गांव पृथ्वीपुर में रविवार को पूर्व सपा नेता और वर्तमान में भाजपा कार्यकर्ता उमाकांत यादव ने बताया कि पांच साल से भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से थाना प्रभारी किशनी उनके समर्थकों को पकड़ कर थाने पर बैठा रहे है। जब वह छुड़ाने जाते हैं तब वसूली की जाती है। इसकी शिकायत पार्टी के जिला स्तरीय नेताओं से की तो कोई सुनवाई नहीं की। इसी से आहत होकर भाजपा ने पार्टी छोड़ दी। उनके साथ कई समर्थकों ने भी पार्टी छोड़ दी है।
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