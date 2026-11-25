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40 हजार युवाओं का डेटाबेस तैयार:

युवाओं को जोड़ने के लिए डिग्री कॉलेजों, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, फार्मेसी और डीएलएड सहित विभिन्न संस्थानों के करीब 40 हजार विद्यार्थियों का डेटाबेस तैयार किया गया है। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों के यू-डायस पोर्टल से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लगभग आठ हजार छात्र-छात्राओं को चिह्नित कर उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं।

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मैनपुरी। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर बुधवार को हुई बैठक में राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को मतदान केंद्रों पर सक्रिय रखें, जिससे अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं के दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा सकें।राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक में डीएम ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सही और स्पष्ट मतदाता सूची जरूरी है। घर-घर सत्यापन के साथ छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और सूची से हटाए गए नामों की मौके जांच कराई जा रही है। विशेष रूप से युवा मतदाताओं को सूची में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक फॉर्म-6 के तहत नए मतदाता बनने के लिए 21,587 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 20,829 ऐसे युवा हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, जबकि 758 युवा एक जनवरी 2027 को अर्ह आयु पूरी करेंगे। विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी से 6,330, भोगांव से 4,816, किशनी से 4,334 और करहल से 5,349 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं, मृतक, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के तहत 1,572 तथा नाम, पता संशोधन और स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 के तहत 2,813 आवेदन मिले हैं।