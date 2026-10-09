Mainpuri News: बेवर से कुसमरा होकर आगरा तक चलेगी रोडवेज बस

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मैनपुरी। परिवहन निगम के बेवर डिपो ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बस संचालन का विस्तार किया है। बेवर से कुसमरा होते हुए आगरा के लिए रोडवेज बस सेवा सोमवार से शुरू होगी। इस नई बस सेवा से बेवर, कुसमरा और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को आगरा जाने के लिए बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। डिपो में वर्तमान में 56 बसें उपलब्ध हैं। इन बसों का नियमित रूप से विभिन्न मार्गों पर संचालन किया जा रहा है। डिपो यात्रियों की जरूरत और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नए मार्गों पर बस सेवा शुरू कर रहा है। बेवर से कुसमरा होते हुए आगरा तक बस चलाने की योजना बनाई गई है।