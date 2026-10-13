Mahoba News: वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी कर सकेंगे मतदान

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र नंदन सिंह ने बताया कि मतदान के समय मतदाताओं को अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। जो मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र नहीं दिखाते हैं, उन्हें एक वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य अथवा केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य किसी निजी औद्योगिक घरानों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र दिखा सकते हैं। इसके अलावा सांसदों, विधायकों, पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थान का पहचान पत्र, विश्वविद्यालय की ओर से जारी डिग्री, डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता संबंधी मूल पहचान पत्र व यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड दिखाकर मतदान कर सकेंगे।