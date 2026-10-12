Mahoba News: स्वर्ण पदक विजेता टीम के खिलाड़ी का स्वागत

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मोहल्ला हले निवासी दिवंगत गुलाब सिंह के बेटे शिव सिंह काशी प्रसाद इंटर कॉलेज के छात्र हैं। जनपदीय ट्रायल में सफल होने के बाद उनका चित्रकूट धाम मंडल की टीम में हुआ था। चित्रकूट धाम मंडल की टीम ने क्वार्टर फाइनल में आजमगढ़ और सेमीफाइनल में अलीगढ़ की टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। फाइनल मुकाबले में गोरखपुर की टीम को हराकर चित्रकूटधाम मंडल की टीम विजेता बनी थी।शिव सिंह के खरेला पहुंचने पर कबड्डी के पूर्व खिलाड़ी व सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र पाठक, कुलदीप कुशवाहा, रामजी, बिंदा प्रसाद, सूरज सेन, हरिराम कुशवाहा, अजय कुमार, गजेंद्र धन प्रसाद, नितेश आदि ने बस स्टैंड में उनका फूलमाला से स्वागत किया।