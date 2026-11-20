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तत्कालीन थानाध्यक्ष श्रीनगर जमील अहमद एक नवंबर 2009 को गश्त पर क्षेत्र के भंडरा गांव पहुंचे। यहां कुछ लोगों ने बताया कि गांव के स्वामीदीन, धरम सिंह व देव सिंह का संगठित गिरोह है। जिसका स्वामीदीन गैंगलीडर है। इन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। यह लोग डरा-धमकार धन उगाही करते हैं। इनकी समाज में दहशत है, इसके चलते कोई आवाज नहीं उठाता। इस पर पुलिस ने गैंग चार्ट तैयार किया और डीएम के अनुमोदन के बाद गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए धरम सिंह व देव सिंह को सजा सुनाई जबकि स्वामीदीन ने पहले जुर्म कबूल कर लिया था और वह सजा पूरी कर चुका है।