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Mahoba News: थिक वेब स्विच स्थापित होने से और भी सुरक्षित होगा सफर

Tue, 13 Oct 2026 12:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:27 AM IST
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The installation of Thick Web switches will make the journey even safer.
महोबा। उत्तर-मध्य रेलवे झांसी मंडल की ओर से विभिन्न रेलवे ट्रैकों पर 21 थिक वेब स्विच स्थापित किए गए हैं। इससे रेल का सफर और भी सुरक्षित हो सकेगा और यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी।
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रेलवे की ओर से तीन रेलवे ट्रैकों महोबा-खजुराहो, झांसी-महोबा-मानिकपुर व झांसी-ग्वालियर रेलवे ट्रैक पर 21 थिक वेब स्विच स्थापित किए गए हैं। थिक वेब स्विच आधुनिक रेल ट्रैक अवसंरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। थिक वेब स्विच के उपयोग से टर्नआउट की मजबूती और विश्वसनीयता बढ़ाने, पॉइंट व क्रॉसिंग को बेहतर अनुरक्षण सहायता मिलती है। इससे ट्रेनों के सुरक्षित और सुचारु संचालन को बढ़ावा मिलता है।
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मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि झांसी मंडल की ओर से रेल संरक्षा से जुड़े कार्यों व आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। मंडल का उद्देश्य ट्रैक अवसंरचना को मजबूत करते हुए सुरक्षित, सुचारु और विश्वसनीय रेल परिचालन सुनिश्चित करना है। मंडल की ओर से संरक्षा संबंधी कार्यों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि रेल परिचालन की गुणवत्ता में सुधार हो और यात्रियों को सुरक्षित रेल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
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