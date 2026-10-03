फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Tableaux captivated the hearts of the procession

Mahoba News: शोभायात्रा में झांकियों ने मोहा मन

Sat, 03 Oct 2026 11:32 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Tableaux captivated the hearts of the procession
फोटो 03 एमएएचपी 15 परिचय-शहर के आल्हा चौक से निकली शोभायात्रा में शामिल झांकियां। संवाद
महोबा। दृढ़ोमर वैश्य समाज सेवा समिति की ओर से शहर के एक पैलेस में प्रतिभा सम्मान व मिलन समारोह का आयोजन हुआ। सुबह प्रभात फेरी के साथ शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा तहसील चौराहा, मुख्य बाजार, ऊदल चौक, आल्हा चौक होते हुए गुजरी।
विज्ञापन


शोभायात्रा में मां मुक्तेश्वरी देवी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इसके बाद सामान्य ज्ञान, चित्रकला और खेलकूद प्रतियोगिताओं के स्थान प्राप्त विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान बस अग्निकांड की घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। समाज के राकेश गुप्ता ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर शशांक गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, राजेंद्र, रामकुमार, अचिन गुप्ता, सत्येंद्र प्रताप आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed