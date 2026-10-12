Mahoba News: दुर्घटना में घायल छात्र की उपचार दौरान मौत

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लौटते समय डाकबंगला मैदान के पास बाइक खड़े ट्रक से टकरा गई थी। इससे दोनोंं घायल हो गए थे। ओम के सिर पर गंभीर चोटें आने पर उसे जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। जहां इलाज दौरान उसकी मौत हो गई। पिता राजकुमार सोनी ने बताया कि दुर्घटना में बेटा घायल हुआ था। इकलौते बेटे की मौत से परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। उधर, थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त बाइक व ट्रक कब्जे में है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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कबरई (महोबा)। सड़क दुर्घटना में घायल छात्र की रविवार को इलाज दौरान मौत हो गई। कस्बा कबरई के मोहल्ला आजादनगर निवासी ओम सोनी (15) सात अक्तूबर की सुबह मित्र सुजल (17) के साथ बाइक से बांदा तिराहा गया था।