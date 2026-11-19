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जिला अस्पताल की सुबह आठ बजे से ओपीडी खुलते ही मरीजों की भीड़ जुटी। नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ कक्ष पहुंची घुटवई निवासी नीलू ने बताया कि दो दिन से कान में दर्द व बहने की समस्या है। मेडिकल से दवाएं खाने के बाद भी आराम नहीं मिला। डॉ. नरेंद्र राजपूत ने महिला मरीज को देखकर उपचार दिया। उन्होंने बताया कि ठंडी और शुष्क हवा कान की नमी कम करती है। इससे सूखापन व खुजली की समस्या बढ़ जाती है। धूल और धुएं से नाक व गले में एलर्जी की शिकायतें भी बढ़ती हैं। मोबाइल-लैपटॉप के अधिक प्रयोग से पलकें कम झपकती हैं। साथ ही गर्दन में शिकायत मरीज बताते हैं। पहले ओपीडी में प्रतिदिन 40 से 50 मरीज आते थे जो अब बढ़कर 80 से 100 पहुंच गए हैं। विज्ञापन

जिला अस्पताल की सुबह आठ बजे से ओपीडी खुलते ही मरीजों की भीड़ जुटी। नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ कक्ष पहुंची घुटवई निवासी नीलू ने बताया कि दो दिन से कान में दर्द व बहने की समस्या है। मेडिकल से दवाएं खाने के बाद भी आराम नहीं मिला। डॉ. नरेंद्र राजपूत ने महिला मरीज को देखकर उपचार दिया। उन्होंने बताया कि ठंडी और शुष्क हवा कान की नमी कम करती है। इससे सूखापन व खुजली की समस्या बढ़ जाती है। धूल और धुएं से नाक व गले में एलर्जी की शिकायतें भी बढ़ती हैं। मोबाइल-लैपटॉप के अधिक प्रयोग से पलकें कम झपकती हैं। साथ ही गर्दन में शिकायत मरीज बताते हैं। पहले ओपीडी में प्रतिदिन 40 से 50 मरीज आते थे जो अब बढ़कर 80 से 100 पहुंच गए हैं।

महोबा। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ नाक, कान व गले से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं। बदलते मौसम, धूल और धुएं के संपर्क से लोगों को जलन, खुजली व एलर्जी हो रही है। मोबाइल-लैपटॉप के लंबे उपयोग से गले में दर्द की समस्या भी परेशान कर रही है। जिला अस्पताल के ईएनटी कक्ष में पहले जहां इस तरह के रोगियों की संख्या 25 से 30 थी। वहीं अब 60 के पार पहुंच गई है। बुधवार को 64 मरीजों ने परामर्श लिया।