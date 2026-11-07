Mahoba News: ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने खंभे पर चढ़ा संविदा कर्मी करंट से झुलसा

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बेनीगंज कोतवाली के नगर क्षेत्र में टाउन फीडर से जुड़े गांधी इंटर कॉलेज के पास रखा ट्रांसफार्मर शनिवार सुबह खराब हो गया था। जानकारी पर संविदा लाइन मैन मोतीखेड़ा निवासी हरिशंकर उर्फ कल्लू (35) ट्रांसफार्मर दुरुस्त करने पहुंचे। उनके साथ संविदाकर्मी अनीश भी थे। अनीश ने बताया कि करीब नौ बजे कल्लू खंभे पर चढ़े और ट्रांसफार्मर के पास 11 केवी विद्युत लाइनों के संपर्क में आते ही उन्हें करंट लग गया और वह ट्रांसफार्मर से चिपक गए। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन विद्युत उपकेंद्र से संपर्क कर आपूर्ति बंद करवाई और उन्हें नीचे उतारकर सीएचसी कोथावां पहुंचाया। वहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में उपचार किया जा रहा है।कल्लू के परिवार में पत्नी कुसुमा के अलावा दो लड़की और एक लड़का है। ड्यूटी पर तैनात एसएसओ महेंद्र कुमार ने बताया कि शटडाउन लिया गया था। आशंका है कि बैक करंट आने से हादसा हुआ। अवर अभियंता सुरेश यादव ने बताया कि शटडाउन हुआ या नहीं और करंट कैसे आ गया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच कराई जाएगी।