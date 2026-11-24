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थाना श्रीनगर के इमिलिया गांव निवासी शिवम अहिरवार (22) दिल्ली में रहकर मेहनत-मजदूरी करता था। परिवार में कुआं पूजन कार्यक्रम होने के चलते वह चार दिन पहले गांव आया था। रविवार की रात वह घर से निकल गया। सुबह उसका शव खजुराहो रेलवे ट्रैक पर मिला। मृतक के दादा सरमन ने बताया कि पौत्र ने ऐसा क्यों किया, यह किसी के समझ नहीं आ रहा है। कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह राजावत का कहना है कि घटना की जांच कराई जा रही है। युवक के जुआ खेलने का तथ्य प्रकाश में आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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महोबा। खजुराहो-महोबा रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव सोमवार की भोर पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। चर्चा है कि युवक के जुए में रकम हारने के चलते उसने यह कदम उठाया।