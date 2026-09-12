Mahoba News: हड़ताल पर रहे बैंककर्मी, करोड़ों का लेनदेन प्रभावित

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बैंककर्मियों की हड़ताल से लेन-देन व अन्य कामों से बैंक आए उपभोक्ताओं को बैरंग लौटना पड़ा। बैंककर्मी दिवाकर शिवहरे ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारी विरोधी नीतियों व सप्ताह में पांच दिन वर्किंग लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हड़ताल में राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी शामिल हुए। बैंक के बाहर कर्मचारियों ने धरना देकर विरोध जताया। इस मौके पर अमित, दानिश, आगाज अली, बृजेश कुमार आदि मौजूद रहे। उधर, बैंकों की हड़ताल से रुपये निकालने के लिए एटीएम पहुंचे उपभोक्ताओं को मायूसी हाथ लगी। दोपहर तक ही अधिकांश एटीएम खाली हो गए। इससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा।

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महोबा। सप्ताह में पांच दिन वर्किंग लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर शुक्रवार को बैंककर्मी हड़ताल पर रहे। इंडियन बैंक के सामने कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। हड़ताल के चलते करोड़ों का लेन-देन प्रभावित रहा। अधिकांश एटीएम भी दोपहर बाद जवाब दे गए। इससे रुपये निकालने के लिए उपभोक्ता इधर-उधर भटकते रहे।