Mahoba News: आईटीआई में दाखिले के लिए 11 तक करें आवेदन

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जनपद में चार राजकीय आईटीआई महोबा, चरखारी, बेलाताल व खरेला संचालित हैं। पांचवे चरण में पहले से पंजीकृत लेकिन दाखिला नहीं ले सके अथवा चयन से वंचित रहे अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में चयनित होने के बावजूद प्रवेश न लेने वाले विद्यार्थी भी पंजीकरण संख्या व जन्मतिथि के माध्यम से इस चरण की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी पंचम चरण में अपने विकल्पों में बदलाव कर दोबारा पंजीकरण करा सकते हैं। विज्ञापन

विद्यार्थी अपनी पसंद के संस्थान, उपलब्ध व्यवसाय और शैक्षिक योग्यता से जुड़े विकल्प फिर से दर्ज कर सकेंगे। पांचवे चरण में पहली बार आईटीआई में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। आईटीआई के प्रधानाचार्य अभिषेक मिश्रा का कहना है कि पांचवें चरण में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को 11 अक्तूबर तक आवेदन व विकल्प भरने का मौका दिया गया है। विज्ञापन विज्ञापन



यह हैं राजकीय आईटीआई की खाली सीटें

आईटीआई-ग्रुप ए-ग्रुप बी

महोबा-197-45

चरखारी-158-85

खरेला-120-68

जैतपुर-90-53

जनपद में चार राजकीय आईटीआई महोबा, चरखारी, बेलाताल व खरेला संचालित हैं। पांचवे चरण में पहले से पंजीकृत लेकिन दाखिला नहीं ले सके अथवा चयन से वंचित रहे अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में चयनित होने के बावजूद प्रवेश न लेने वाले विद्यार्थी भी पंजीकरण संख्या व जन्मतिथि के माध्यम से इस चरण की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी पंचम चरण में अपने विकल्पों में बदलाव कर दोबारा पंजीकरण करा सकते हैं।विद्यार्थी अपनी पसंद के संस्थान, उपलब्ध व्यवसाय और शैक्षिक योग्यता से जुड़े विकल्प फिर से दर्ज कर सकेंगे। पांचवे चरण में पहली बार आईटीआई में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। आईटीआई के प्रधानाचार्य अभिषेक मिश्रा का कहना है कि पांचवें चरण में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को 11 अक्तूबर तक आवेदन व विकल्प भरने का मौका दिया गया है।यह हैं राजकीय आईटीआई की खाली सीटेंआईटीआई-ग्रुप ए-ग्रुप बीमहोबा-197-45चरखारी-158-85खरेला-120-68जैतपुर-90-53

महोबा। राजकीय आईटीआई में दाखिला लेने से चूके विद्यार्थियों को एक और मौका दिया गया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चौथे चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कई सीटें खाली रह गई हैं। इन सीटों को भरने के लिए राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने पांचवे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली बार आवेदन करने वाले विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 11 अक्तूबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।