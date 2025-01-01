Mahoba News: 43.3 वर्गमीटर में मिली 8.11 किलो मूंगफली की उपज

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मूंगफली की फसल की औसत पैदावार के आंकलन के लिए अपर जिलाधिकारी इंद्रनंदन सिंह, अपर सांख्यिकीय अधिकारी लालता प्रसाद यादव, राजस्व निरीक्षक देशराज, रजनी गौतम, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि रामसरन चांदों गांव में किसान मनकी के खेत पर पहुंचे। इस दौरान खेत में खरीफ फसल के दौरान लगाई गई मूंगफली की फसल की क्रॉप कटिंग कराई गई। पहले खेत की नाप की गई। इसके बाद क्रॉप कटिंग का काम शुरू हुआ। क्राॅप कटिंग के दौरान 43.3 वर्गमीटर में मूंगफली की उपज 8.115 किलोग्राम प्राप्त हुई।

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महोबा। बुंदेलखंड के महोबा की धरती मूंगफली की फसल के लिए बेहतर है। यही वजह है कि जिले में मूंगफली की खेती का दायरा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को शहर के निकट स्थित चांदों गांव में मूंगफली फसल की क्रॉप कटिंग कराई। तब 43.3 वर्गमीटर में 8.115 किलोग्राम उपज मिली। इस हिसाब से प्रति हेक्टेयर 18.740 क्विंटल मूंगफली की उपज का आंकलन किया गया।