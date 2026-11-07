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Mahoba News: शाहपहाड़ी की 2,996 आबादी को मिला पानी

Sat, 07 Nov 2026 11:07 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:07 PM IST
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2,996 residents of Shahpahadi get water supply
महोबा। दिवाली पर्व पर ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की ओर से प्रयास जारी हैं। शहर के पास स्थित ब्लॉक कबरई के शाहपहाड़ी गांव में पेयजल योजना से 2,996 की आबादी को लाभान्वित किया गया।
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शाहपहाड़ी गांव में कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना का जलार्पण ग्राम प्रशासक शिवशंकर की मौजूदगी में हुआ। योजना के तहत गांव के 481 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, इससे 2,996 की आबादी लाभान्वित हो रही है। दिवाली पर ग्रामीणों को पेयजल योजना का लाभ मिलने से उनके चेहरे खुशी से खिले नजर आ रहे हैं।
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जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता रवि प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। अब तक जिले में 406 गांवों में योजना के तहत पेयजल व्यवस्था विकसित की जा चुकी है। इसमें से 391 गांवों का हर घर प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है जबकि 339 गांवों में जलार्पण की प्रक्रिया संपन्न कराई जा चुकी है।
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जिले के ग्रामीण परिवारों तक सुरक्षित व सुविधाजनक पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे पानी बर्बादी को रोकें और नल कनेक्शन, पाइप लाइन व अन्य पेयजल परिसंपत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव में सहयोग करें।
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