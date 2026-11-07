Mahoba News: शाहपहाड़ी की 2,996 आबादी को मिला पानी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शाहपहाड़ी गांव में कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना का जलार्पण ग्राम प्रशासक शिवशंकर की मौजूदगी में हुआ। योजना के तहत गांव के 481 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, इससे 2,996 की आबादी लाभान्वित हो रही है। दिवाली पर ग्रामीणों को पेयजल योजना का लाभ मिलने से उनके चेहरे खुशी से खिले नजर आ रहे हैं।जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता रवि प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। अब तक जिले में 406 गांवों में योजना के तहत पेयजल व्यवस्था विकसित की जा चुकी है। इसमें से 391 गांवों का हर घर प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है जबकि 339 गांवों में जलार्पण की प्रक्रिया संपन्न कराई जा चुकी है।जिले के ग्रामीण परिवारों तक सुरक्षित व सुविधाजनक पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे पानी बर्बादी को रोकें और नल कनेक्शन, पाइप लाइन व अन्य पेयजल परिसंपत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव में सहयोग करें।