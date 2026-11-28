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परिजनों के अनुसार, बृहस्पतिवार दोपहर जहरीला पदार्थ खाने के बाद ध्रुव की तबीयत बिगड़ गई। उसे आनन-फानन में कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर गोरखपुर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान देर शाम उसकी मौत हो गई।थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि युवक की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत होने की सूचना मिली है। संवाद