Maharajganj News: जहरीला पदार्थ खाने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:56 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:56 AM IST
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नौतनवा। कस्बे के राजेंद्र नगर वार्ड निवासी ध्रुव यादव (33) की बृहस्पतिवार देर शाम गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसने पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर जहरीला पदार्थ खा लिया था।
परिजनों के अनुसार, बृहस्पतिवार दोपहर जहरीला पदार्थ खाने के बाद ध्रुव की तबीयत बिगड़ गई। उसे आनन-फानन में कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर गोरखपुर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान देर शाम उसकी मौत हो गई।
थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि युवक की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत होने की सूचना मिली है। संवाद
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परिजनों के अनुसार, बृहस्पतिवार दोपहर जहरीला पदार्थ खाने के बाद ध्रुव की तबीयत बिगड़ गई। उसे आनन-फानन में कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर गोरखपुर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान देर शाम उसकी मौत हो गई।
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थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि युवक की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत होने की सूचना मिली है। संवाद