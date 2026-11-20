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जांच में पता चला कि किशोरी राजस्थान के जालौर क्षेत्र की रहने वाली है। वह 13 नवंबर को घर से नेपाल घूमने के लिए निकली थी। उसके पिता ने 14 नवंबर को बिशनगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। किशोरी ने बताया कि वह श्रवण कुमार के साथ आई थी। एसएसबी ने दोनों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए सोनौली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। विज्ञापन



इस संबंध में कोतवाल विशाल शुक्ला ने बताया कि किशोरी के परिजन राजस्थान से आ रहे हैं। दोनों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजन के सुपुर्द किया जाएगा। जांच में पता चला कि किशोरी राजस्थान के जालौर क्षेत्र की रहने वाली है। वह 13 नवंबर को घर से नेपाल घूमने के लिए निकली थी। उसके पिता ने 14 नवंबर को बिशनगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। किशोरी ने बताया कि वह श्रवण कुमार के साथ आई थी। एसएसबी ने दोनों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए सोनौली पुलिस के सुपुर्द कर दिया।इस संबंध में कोतवाल विशाल शुक्ला ने बताया कि किशोरी के परिजन राजस्थान से आ रहे हैं। दोनों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजन के सुपुर्द किया जाएगा।

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सोनौली। भारत-नेपाल सीमा के सोनौली मुख्य द्वार पर बुधवार रात नियमित जांच के दौरान एसएसबी जवानों ने एक नाबालिग किशोरी मिली। वह डरी-सहमी हुई थी। पूछताछ में उसके राजस्थान से लापता होने की जानकारी सामने आई। किशोरी की निशानदेही पर जवानों ने सोनौली बस स्टैंड के पास से श्रवण कुमार नामक युवक को भी पकड़ लिया।