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चितवन जिला प्रशासन कार्यालय के निर्णय के अनुसार, सोमवार से प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक नारायणगढ़-मुग्लिंग सड़क खंड पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। यह व्यवस्था अगली सूचना तक लागू रहेगी। इस दौरान तुईनखोला क्षेत्र में पहाड़ी से गिरने वाले पत्थरों और भूस्खलन के खतरे को कम करने के लिए रोकथाम कार्य कराया जाएगा।सहायक जिलाधिकारी ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बताया कि संभावित भूस्खलन के खतरे को देखते हुए यातायात रोककर काम कराने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों और वाहन चालकों से निर्धारित समय को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाने की अपील की गई है।तुईनखोला क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या के स्थायी समाधान के लिए विशेष तकनीक अपनाई जाएगी। इसके तहत कमजोर चट्टानों को हटाने, पहाड़ी को मजबूत करने के लिए रॉक नेलिंग, पानी की निकासी के लिए क्षैतिज नालियों और जैव अभियांत्रिकी तकनीक का इस्तेमाल होगा। सड़क प्रभाग के मुख्य अभियंता अमित कुमार शर्मा के अनुसार, इस कार्य में कम से कम 15 दिन लगने की संभावना है। हालांकि, तकनीकी आकलन के बाद ही काम पूरा होने की अवधि स्पष्ट हो सकेगी।पृथ्वी राजमार्ग भी नहीं हुआ तैयारकाठमांडो जाने के वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल होने वाला पृथ्वी राजमार्ग भी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। ऐसे में नारायणगढ़-मुग्लिंग मार्ग पर रोजाना पांच घंटे का प्रतिबंध सोनौली सीमा के रास्ते भैरहवा, चितवन, पोखरा और काठमांडू जाने वाले भारतीय पर्यटकों की परेशानी बढ़ा सकता है। भारत से नेपाल सामान लेकर जाने वाले मालवाहक ट्रकों और नेपाल से भारत लौटने वाले वाहनों को भी देरी का सामना करना पड़ सकता है।