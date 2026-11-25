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परिजन के अनुसार, 22 नवंबर को सोनेलाल रावण मेला देखने ससुराल आया था। इस दौरान भी दोनों के बीच कहासुनी हुई। अगले दिन 23 नवंबर को वह झगड़े के बाद अपने घर चला गया। इसके बाद भी दोनों के बीच फोन पर कहासुनी होती रही।बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम करीब चार बजे अनुष्का ने अपनी ढाई माह की बच्ची को झूले में सुलाया और खुद कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उसने छत की कुंडी में साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसकी मां पूनम चौधरी बकरी चराने गई थीं। आसपास के लोगों से जानकारी मिलने पर वह घर पहुंचीं तो बेटी को फंदे से लटका देखकर बदहवास हो गईं।लोगों की मदद से उसे नीचे उतारकर एंबुलेंस से सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अनुष्का के पिता श्रीराम चौधरी रोजी-रोटी के सिलसिले में विदेश में रहते हैं। वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है। परिजन के अनुसार, तीन दिसंबर को उसे ससुराल भेजने की तैयारी थी। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।निचलौल थाने के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि विवाहिता की मायके में फंदे से लटकने से मौत की सूचना मिली है। ससुराल पक्ष को जानकारी दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजन की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।