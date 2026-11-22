Maharajganj News: सोशल मीडिया से समाज में घोला जा रहा कट्टरता का जहर, निशाने पर युवा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:13 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:13 AM IST
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महराजगंज। नेपाल सीमा से सटे यूपी के तराई जिलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये प्रतिबंधित संगठनों द्वारा कट्टरता का जहर घोला जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने नए जमाने के ‘हाइब्रिड थ्रेट’ मॉड्यूल का खुलासा किया है, जिसमें ऑनलाइन कट्टरपंथ और संगठित अपराध को मिलाकर तथ्य परोसे जा रहे हैं। यह नेटवर्क स्लीपर-सेल भर्ती रणनीति के तहत नफरत फैला रहा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने सीमाई जनपदों में अपने नेटवर्क को इसकी जानकारी देते हुए सतर्क किया है। टेक्निकल टीम को भड़काऊ कंटेंट पोस्ट पर निगरानी रखने और प्रतिक्रिया का रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने यूपी के इन जनपदों के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी अपने नेटवर्क को अलर्ट किया है।
सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार आईएसआई व अन्य प्रतिबंधित संगठनों की बढ़ती डिजिटल कट्टरता और स्लीपर-सेल भर्ती रणनीति में उत्तर प्रदेश एक बड़ा निशाना बनकर उभरा है। हाल ही में एटीएस की गिरफ्तारियों और कई जिलों की जांच में एक बढ़ते नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई से जुड़े हैंडलर सोशल मीडिया के जरिये चला रहे हैं। संवाद
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राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने सीमाई जनपदों में अपने नेटवर्क को इसकी जानकारी देते हुए सतर्क किया है। टेक्निकल टीम को भड़काऊ कंटेंट पोस्ट पर निगरानी रखने और प्रतिक्रिया का रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने यूपी के इन जनपदों के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी अपने नेटवर्क को अलर्ट किया है।
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सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार आईएसआई व अन्य प्रतिबंधित संगठनों की बढ़ती डिजिटल कट्टरता और स्लीपर-सेल भर्ती रणनीति में उत्तर प्रदेश एक बड़ा निशाना बनकर उभरा है। हाल ही में एटीएस की गिरफ्तारियों और कई जिलों की जांच में एक बढ़ते नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई से जुड़े हैंडलर सोशल मीडिया के जरिये चला रहे हैं। संवाद
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